 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Köpek Sahibini Donmuş Gölden Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Köpek Sahibini Donmuş Gölden Kurtardı

Kutup soğuklarının etkisinde olan ABD'de evcil köpek Ruby, polise yardım ederek donmuş göle düşen 65 yaşındaki sahibini dakikalar içinde kurtarılmasını sağladı. Ruby'nin sahibine yardımı dünya basınında manşetlerde yer aldı.

20.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:33
Abone Ol

? Kutup soğuklarının etkisinde olan ABD'de evcil köpek Ruby, polise yardım ederek donmuş göle düşen 65 yaşındaki sahibini dakikalar içinde kurtarılmasını sağladı. Ruby'nin sahibine yardımı dünya basınında manşetlerde yer aldı.

Michigan eyaletinin Grand Traverse ilçesinde 18 Ocak'ta meydana gelen olayda, bir kişinin (65) donmuş göldeki buzun kırılmasıyla göle düştüğü ihbarını alan polis, olay yerine gelerek gölün ortasında soğuk suda mahsur kalmış kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Polis memuru Kammeron Bennetts, ucuna ip bağlı kurtarma halkasını ince buzla kaplı gölün ortasındaki yaşlı adama atmayı denedi ancak aradaki metrelerce mesafeden dolayı başarılı olamadı. Adamdan kendisine köpeği Ruby'i göndermesini isteyen polis, Ruby'nin koşarak gelinmesinden sonra kurtarma halkasını Ruby'nin tasmasına bağladı ve yaşlı adama geri yolladı.

Polis memuru Bennetts ve bir itfaiyeci, kurtarma halkasını Ruby'den alan adamı güvenli bir şekilde dakikalar içinde kıyıya çekmeyi başardı. Polisten olayla ilgili yapılan açıklamada 'Adam tedavi için ambulansla Munson Tıp Merkezine nakledildi ve daha sonra taburcu edildi. Polis Memuru Bennetts'in hızlı hareketleri ve Ruby'nin yardımıyla başarılı bir buz kurtarma çalışması gerçekleştirmeyi başardılar. Adam yaklaşık 16 dakika suda kaldı' denildi. Ruby'nin sahibine yardımı dünya basınında manşetlerde yer aldı.

ABD\'de Köpek Sahibini Donmuş Gölden Kurtardı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Kurtarma, Hayvanlar, Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Köpek Sahibini Donmuş Gölden Kurtardı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Köpek Sahibini Donmuş Gölden Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement