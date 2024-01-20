ABD\'de Köpek Sahibini Donmuş Gölden Kurtardı

? Kutup soğuklarının etkisinde olan ABD'de evcil köpek Ruby, polise yardım ederek donmuş göle düşen 65 yaşındaki sahibini dakikalar içinde kurtarılmasını sağladı. Ruby'nin sahibine yardımı dünya basınında manşetlerde yer aldı.

Michigan eyaletinin Grand Traverse ilçesinde 18 Ocak'ta meydana gelen olayda, bir kişinin (65) donmuş göldeki buzun kırılmasıyla göle düştüğü ihbarını alan polis, olay yerine gelerek gölün ortasında soğuk suda mahsur kalmış kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Polis memuru Kammeron Bennetts, ucuna ip bağlı kurtarma halkasını ince buzla kaplı gölün ortasındaki yaşlı adama atmayı denedi ancak aradaki metrelerce mesafeden dolayı başarılı olamadı. Adamdan kendisine köpeği Ruby'i göndermesini isteyen polis, Ruby'nin koşarak gelinmesinden sonra kurtarma halkasını Ruby'nin tasmasına bağladı ve yaşlı adama geri yolladı.

Polis memuru Bennetts ve bir itfaiyeci, kurtarma halkasını Ruby'den alan adamı güvenli bir şekilde dakikalar içinde kıyıya çekmeyi başardı. Polisten olayla ilgili yapılan açıklamada 'Adam tedavi için ambulansla Munson Tıp Merkezine nakledildi ve daha sonra taburcu edildi. Polis Memuru Bennetts'in hızlı hareketleri ve Ruby'nin yardımıyla başarılı bir buz kurtarma çalışması gerçekleştirmeyi başardılar. Adam yaklaşık 16 dakika suda kaldı' denildi. Ruby'nin sahibine yardımı dünya basınında manşetlerde yer aldı.