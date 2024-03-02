- ABD'de köprü bariyerlerine çarpan kamyon havada asılı kaldı
KENTUCKY - ABD'nin Kentucky eyaletinde köprü bariyerlerine çarpan bir kamyon havada asılı kaldı. Sürücü 40 dakika süren operasyonla kurtarıldı.
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde Ohio Nehri üzerinde yer alan George Rogers Clark Memorial Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyon, bariyere çarptı. Köprüde asılı kalan kamyon şoförünün kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Köprü, her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Kaza yerine gelen ekip, kamyon şoförünü 40 dakika süren operasyonla kurtarmayı başardı. Louisville İtfaiye Şefi Brian O'Neill düzenlediği basın toplantısında, Kentucky'yi Indiana'ya bağlayan köprüde meydana gelen kazaya iki aracın daha karıştığını, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Louisville Metro Polis Departmanı, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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