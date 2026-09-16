ABD'de kütüphaneye 132 yıl sonra iade edilen dergi için 12 bin dolar ceza silindi - Son Dakika
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ABD'de kütüphaneye 132 yıl sonra iade edilen dergi için 12 bin dolar ceza silindi

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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Concord Halk Kütüphanesinden 1894'te ödünç alınan dergi, 132 yıl sonra iade edildi. Kütüphanenin gecikme cezalarını durdurması üzerine iade edilen dergi için normalde 48 bin 220 gün gecikmeye karşılık 12 bin 55 dolar ceza uygulanacaktı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir halk kütüphanesinden 1894'te ödünç alınan dergi, 132 yıl sonra ait olduğu yere iade edildi.

Massachusetts'teki Concord Halk Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eylül 1894'te kütüphaneden ödünç alınan aylık dergi "The Century Illustrated'in" iade edildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin kütüphanenin gecikme cezalarını durdurmasının ardından geldiği aktarılan açıklamada, normal şartlarda bu derginin iadesinin 48 bin 220 gün geciktiği ve 12 bin 55 dolar gecikme cezası uygulanacağı aktarıldı.

Dergiyi iade eden John isimli şahıs ise derginin uzun yıllardır evinde olduğunu ancak nasıl bu eve geldiğini bilmediğini kaydetti.

John, kütüphanenin gecikme ücreti uygulamasını durdurduğunu görmesinin ardından dergiyi iade etme kararı aldığını belirtti.

Concord kütüphanesinin açıklamasında, "Tabii ki bu uygulamanın durdurulmasıyla uzun süreli kitapların iade edilmesini bekliyorduk ancak 19. yüzyılın sonundan bir şeyin gelmesini kesinlikle ummuyorduk." ifadesi kullanıldı.

ABD'de 1881-1930 yıllarında yayımlanan "The Century Illustrated" dergisi edebiyat, tarih, güncel olaylar ve yüksek kaliteli çizimleri içeriyordu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de kütüphaneye 132 yıl sonra iade edilen dergi için 12 bin dolar ceza silindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de kütüphaneye 132 yıl sonra iade edilen dergi için 12 bin dolar ceza silindi - Son Dakika
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