ABD'de mahkeme, Trump'ın seçim şartına bağladığı FEMA fon kesintisini durdurdu - Son Dakika
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ABD'de mahkeme, Trump'ın seçim şartına bağladığı FEMA fon kesintisini durdurdu

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ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin seçim şartlarını yerine getirmeyen eyaletlere FEMA terörle mücadele fonlarının yüzde 20'sini kesmesini durdurdu. Yargıç Amir Ali, federal kurumların hibeleri bu şartlara bağlamaya Kongre'ce yetkilendirilmediğine hükmetti.

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin seçimlerin yürütülmesine ilişkin belirlediği şartları yerine getirmeyen eyaletlere yönelik bazı fonları kesme uygulamasını durdurdu.

Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken konuya ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, federal kurumların, söz konusu hibelerin verilmesini seçimlerin yürütülmesine ilişkin şartlara bağlama konusunda Kongre tarafından yetkilendirilmediğine hükmedildi.

Bu şartların, hibelerin temel amacıyla bağlantılı olmasını gerektiren yasal kriterleri karşılamadığı belirtilen kararda, Trump yönetiminin seçimlerin yürütülmesine ilişkin belirlediği şartları yerine getirmeyen eyaletlere yönelik bazı federal terörle mücadele fonlarını kesme uygulamasının durdurulduğu kaydedildi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından duyurulan terörle mücadele hibe programında, eyaletler ve kentsel bölgeler için ayrılan fonların yüzde 20'sinin seçimlere ilişkin belirlenen şartlar yerine getirilene kadar verilmemesi öngörülmüştü.

Bu şartlar arasında kayıtlı tüm seçmenlerin ve seçim görevlilerinin ABD vatandaşı olduğunun doğrulanması, oyların sayımında barkod veya QR kod kullanan elektronik sistemlerin bulunduğu yerel yönetimlerin elle işaretlenen kağıt oy pusulalarına geçiş için plan sunmaları yer alıyordu.

Bazı kent yönetimleri, FEMA'nın seçimlerin yürütülmesine ilişkin bu şartları getirme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle dava açarken, eyalet yönetimleri de konuya ilişkin benzer bir dava açmıştı.

Kaynak: AA
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