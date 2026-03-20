Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı

20.03.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Müslümanlar, camilerde bayram namazını kılarak birlik ve sevinç içinde bayramı kutladı.

ABD'de yaşayan Müslümanlar, camilerde bayram namazını eda ederek bayram sevincini yaşadı.

Maryland eyaletinde bulunan ve başkent Washington'a yarım saatlik mesafede yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), farklı milletlerden yüzlerce Müslüman'ın buluşma noktası oldu.

Müslümanlar, ABD'nin en büyük camilerinden biri olan DCA'nın içini ve avluyu doldurarak bayram namazını kıldı.

Türk toplumunun yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup Müslümanlar namazda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

New Jersey eyaletinde Ramazan Bayramı

ABD'de Türklerin ve Müslümanların en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de de Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.

Cliffside Park'ta bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan bayram namazının ardından caminin bahçesinde cemaate açık büfe kahvaltı ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bayram Namazı, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 18:04:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.