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ABD'de Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık 2023'ten Sonra Arttı - Son Dakika
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ABD'de Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık 2023'ten Sonra Arttı

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2023'te Müslümanlara yönelik ayrımcılığın arttığını bildirdi. CAIR'ın raporuna göre, 2023'te 8 bin 61 Müslüman ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı ve bu sayı, 2022'ye kıyasla yüzde 56 arttı. Raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağından sonra yaşanan artışın, ayrımcılık vakalarının sayısını geçtiği vurgulandı.

02.04.2024 13:31
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ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'de Müslümanlara yönelik ayrımcılığın 7 Ekim 2023 sonrasında arttığını bildirdi.

CAIR, 2023'te ABD'de Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılığı "Ölümcül: Müslüman Karşıtı Nefretin Yeniden Ortaya Çıkışı" başlıklı raporunda değerlendirdi.

Örgütün raporunda, 2023'te 8 bin 61 Müslümanın ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı ve bu sayının 2022'ye kıyasla yüzde 56 artış gösterdiği belirtildi.

Raporda, söz konusu yükselişin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağının ardından yaşanan artıştan fazla olduğuna dikkat çekildi.

Ayrımcılığa uğradığı kayıt altına alınan kişi sayısının 2021'e oranla 1341 arttığı ifade edilen raporda, şikayetlerin yüzde 44'ünün 2023'ün son 3 ayında yapıldığı aktarıldı.

Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığın 7 Ekim sonrasında arttığı vurgulanan raporda, 2023'ün son üç ayında, "iş yerinde ayrımcılık başta olmak üzere, nefret söylemi ve eğitimde ayrımcılık" gibi çeşitli şikayetlerin 3 bin 578'e ulaştığı bildirildi.

Filistin'e destek veren öğrenci gruplarının birçok üniversitede kapatıldığı ifade edilen raporda, Filistin yanlısı tutumu nedeniyle pek çok kişinin de işe alınmadığı belirtildi.

Raporda, Müslüman bireylerin göç ve iltica taleplerinin "terörist olma ihtimaline karşı kasıtlı olarak bekletildiği" ve en büyük ayrımcılığın da bu alanda yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık 2023'ten Sonra Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık 2023'ten Sonra Arttı - Son Dakika
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