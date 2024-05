ABD\'de Nekbe\'nin 76. yılı dolayısıyla Filistin\'e destek yürüyüşleri düzenlendi

Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da ve New York kentinde Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yüzlerce kişi bir araya gelerek Filistin'e destek için yürüdü.

The New York Times'ın haberine göre, New York kentinin Brooklyn bölgesinde göstericiler, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis, kefiye giyen ve Filistin bayrağı taşıyan göstericilere yol üzerinden çekilmeleri, aksi takdirde gözaltına alınacakları uyarısında bulundu.

Daha sonra polis, bazı göstericileri sertçe yere yatırarak defalarca yumrukladı ve yaklaşık 35 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel saatle öğleden sonra başlayan gösteri, 20.00 sularında sona erdi.

Başkentte Kongre Binası önünde Filistin'e destek gösterisi

Filistin'e destek veren yaklaşık 400 kişi, başkent Washington'da bulunan Kongre binası yakınlarındaki National Mall'da bir araya geldi.

Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla toplanan göstericiler, Filistin bayrağı taşıyarak "Biden, Biden göreceksin, soykırım senin mirasın" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e desteğini protesto etti.

Sivil toplum kuruluşu "Filistin için Amerikalı Müslümanlar"ın yöneticisi Osama Abuirshad, "Bu Kongre bizim adımıza konuşmuyor. Bu Kongre, insanların iradesini temsil etmiyor. Bombalar için para ödüyoruz." sözleriyle Washington yönetiminin İsrail'e desteğini eleştirdi.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.