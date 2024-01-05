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ABD'de sanayi bölgesindeki depo alev topuna döndü - Son Dakika
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ABD'de sanayi bölgesindeki depo alev topuna döndü

ABD'nin New Jersey eyaletinde sanayi bölgesindeki bir depoda çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere müdahale sürüyor. Yangın, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

ABD\'de sanayi bölgesindeki depo alev topuna döndü
05.01.2024 - 22:41,
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- ABD'de sanayi bölgesindeki depo alev topuna döndü

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde sanayi bölgesindeki bir depoda çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere müdahale sürüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Elizabeth şehrindeki sanayi bölgesinde bulunan depoda yerel saatle 05.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede yayıldı. Binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Yangından yükselen yoğun duman ise kilometrelerce öteden görüldü.

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yangında şu ana kadar can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İtfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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