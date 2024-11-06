ABD'de Seçim Güvenliği İçin Ulusal Muhafızlar Görevde

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NEW ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, 15 eyalette 250 ulusal muhafızın görev yaptığı bildirildi.

CNN'in haberinde, ulusal muhafızların Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pensilvanya, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin ve West Virginia'da görevlendirildiği aktarıldı.

Haberde, ulusal muhafızların genel anlamda siber savunma alanında destek sağladığı ifade edildi.

15 eyalette 250 ulusal muhafızın görev aldığı belirtilen haberde, Colorado, Washington, Florida ve Nevada'da 85 ulusal muhafızın hazırda bekletildiği kaydedildi.

Seçim sürecinde olası bir sivil itaatsizliğe karşı ulusal muhafızların bazı eyaletlerde hazırda bekleyeceği bildirilmişti.

29 Ekim'de ABD'nin Oregon ve Washington eyaletlerinde başkanlık seçimleri için kurulan oy sandıklarına yönelik gerçekleşen saldırıda 2 sandığın ateşe verildiği bildirilmişti.