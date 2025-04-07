ABD'de Sel ve Fırtına: 18 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'de Sel ve Fırtına: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

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Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan şiddetli fırtına ve sel felaketi, 18 kişinin ölümüne ve büyük maddi hasara yol açtı. Tennessee, Arkansas ve Kentucky'de birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

07.04.2025 12:23  Güncelleme: 12:29
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- ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü

KENTUCKY - ABD'de etkili olan şiddetli fırtına ve selde en az 18 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyi ve orta batı eyaletlerinde 4 gün boyunca etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar, ani sellere yol açtı. Kötü hava şartları nedeniyle 10'u Tennessee eyaletinde olmak üzere toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler arasında Arkansas'ta 5 yaşında, Kentucky'de ise 9 yaşında bir çocuğun yer aldığı belirtildi.

Büyük maddi hasara yol açan fırtına hafta sonu 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine yol açtı. ABD genelinde Cumartesi günü 521 uçuş iptal edildi, 6 bin 400'den fazla uçuş ise ertelendi. Dün ise 74 uçuşun iptal edildiği ve 478 uçuşun ise ertelendiği bildirildi.

Yağışların azaldığı Arkansas, Tennessee ve Kentucky eyaletlerinin en çok etkilenen bölgelerinde nehirlerde su seviyelerinin yüksek olması nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve yol sular altında kaldı.

Kentucky'nin kuzey-orta kesiminde Falmouth ve Butler kasabalarına Licking Nehri'nin yükselmesi nedeniyle zorunlu tahliye emri verildi. Kentucky eyaletinin başkenti Frankfort'tun Belediye Başkanı Layne Wilkerson kentteki nehirde su seviyesinin bugün 15 metreye ulaşmasının beklendiğini bunun rekor bir seviye olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'de Sel ve Fırtına: 18 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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