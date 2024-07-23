ABD'de Siyahi Kadın Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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ABD'de Siyahi Kadın Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü

ABD'nin Illinois eyaletinde bir siyahi kadın, evinin etrafında biri olduğunu düşünerek acil yardım hattını aradıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayın vücut kamera kayıtları yayınlandı ve polis memuru suçlu bulunması durumunda cinayetten ömür boyu hapis cezası alacak.

23.07.2024 18:01
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NEW ABD'nin Illinois eyaletinde evinin etrafında biri olduğu gerekçesiyle acil yardım hattını arayan siyahi kadın, evinin içinde polis tarafından vurularak öldürüldü.

Eyaletin Springfield şehrinde meydana gelen olayla ilgili polis vücut kamera kayıtları yayınlandı.

Kayıtlarda, 2 polisin 36 yaşındaki siyahi Sonya Massey'in yardım çağrısı üzerine evine giderek kendisiyle konuştuğu ve kimlik istediği görüldü.

Massey'in o esnada yerinden kalkarak ocakta içinde su kaynayan kabı eline aldığı ve polise "Seni İsa adına azarlıyorum" şeklinde bir ifade kullandığı duyuldu.

Polis memurlarından biri, Massey'den uzaklaşırken; diğerinin silahını çekip kadına doğrultup "Kabı yere bırak" diye bağırdığı, kadının da "Özür dilerim" diyerek eğildiği esnada elindeki kabı kaldırması üzerine polisin 3 el ateş ettiği görüldü.

Yaşanan kısa bir sessizlikten sonra silahını ateşleyen polis memuru Sean Grayson'un, acil sağlık ekipleri çağıran diğer polise, "Elinde kaynar su ile üzerime geldi, kahretsin, başıma kaynar su dökülmesini istemiyorum." dediği işitildi.

Suçlu bulunursa cinayetten ömür boyu hapis cezası alacak

7 Temmuz'da gece yarısından sonra meydana gelen olaydan sonra 30 yaşındaki polis memuru Grayson, görevinden alınmış, hakkında savcılığın "birinci derece cinayet, ateşli silahla saldırı ve görevini kötüye kullanma" iddialarından jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Massey'in aile avukatı, olaydan sonra yerel basına yaptığı açıklamada, Massey'in akıl sağlığı sorunları bulunan 2 çocuk sahibi bir anne olduğunu belirterek, "Kurşuna değil yardıma ihtiyacı vardı." ifadesini kullanmıştı.

Kefaletsiz şekilde ilçe hapishanesinde tutulan polis memuru Grayson, yargılanması sonucunda suçlu bulunursa cinayetten ömür boyu, ateşli silah ile darptan 6 ila 30 yıla, görevi kötüye kullanmaktan ise 2 ila 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: AA

Illinois, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Siyahi Kadın Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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