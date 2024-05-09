ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Mike Johnson'ın görevden alınmasını reddetti - Son Dakika
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ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Mike Johnson'ın görevden alınmasını reddetti

ABD\'de Temsilciler Meclisi, Başkan Mike Johnson\'ın görevden alınmasını reddetti

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'nin Başkan Mike Johnson'ı görevden alma çabasını reddetti. Önerge, 359'a karşı 43 oyla reddedildi. Johnson, önergenin reddedilmesinden memnuniyetini dile getirdi. Greene, Johnson'ı geçici bütçede hiçbir şey yapmamakla suçlamış ve liderlik yeteneğine şüpheyle yaklaşmıştı.

09.05.2024 12:37
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ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Mike Johnson'ın görevden alınmasına yönelik önergeyi reddetti.

The Washington Post'un haberine göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'nin, Johnson'ı görevden alma çabası başarısızlıkla sonuçlandı.

Johnson'ın görevden alınmasına ilişkin önerge, Temsilciler Meclisinde 359'a karşı 43 oyla reddedildi.

Mike Johnson, önergenin reddedilmesinin ardından memnuniyetini dile getirdi.

Greene'den Johnson aleyhine önerge

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Greene, "Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek" geçici bütçeyi geçirdiği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için martta önerge sunmuştu.

Johnson'ı, başta sınır güvenliği ve kürtaj gibi başlıklar olmak üzere "Amerikan halkının temel sorunları" konusunda geçici bütçede hiçbir şey yapmamakla suçlayan Greene, ay başında, önergesinin oylamaya sunulması için çağrı yapacağını açıklamıştı.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve özellikle Ukrayna'ya destek paketini geçirdiği için Johnson'a tepki gösteren Greene, "Temsilciler Meclisinde bu işi tamamlayacak liderlere ihtiyacımız var. Mike Johnson bu işi yapmaya ehil değil." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Mike Johnson'ın görevden alınmasını reddetti - Son Dakika

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