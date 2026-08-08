ABD'de TPS Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de TPS Sona Erdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Myanmar ve Güney Sudan göçmenlerinin Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirdi.

ABD'de Myanmar ve Güney Sudan göçmenleri için uygulanan Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) sona erdirildiği bildirildi.

ABD'deki iki ayrı bölge mahkemesinde, Güney Sudan ve Myanmar'dan gelen göçmenlerin geçici koruma taleplerine ilişkin davalarda ret kararı verilirken, bu durum bazı göçmenlerin sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), internet sitesinde yayımladığı iki uyarıyla TPS uygulamasının 7 Ağustos'tan itibaren bu iki ülkeden gelenler için sona erdirildiğini doğruladı.

Bu doğrultuda, Boston ve Chicago bölge mahkemelerinde söz konusu ülke vatandaşlarının TPS başvurularıyla ilgili davalarda ret kararı çıktı.

DHS, TPS uygulamasını Kasım 2025'te sonlandırma girişiminde bulunmuş ancak söz konusu bölge mahkemeleri o dönemde uygulamanın engellenmesi yönünde karar vermişti.

ABD Yüksek Mahkemesi ise Başkan Donald Trump yönetiminin TPS'den yararlanan üçüncü ülke vatandaşlarının bu statülerini sonlandırma hakkına sahip olduğuna hükmetmiş ve hükümetin fesih kararlarına yönelik itirazlara federal yargıçların müdahale etme yetkisinin bulunmadığına karar vermişti.

1990 Göçmenlik Yasası kapsamında oluşturulan TPS uygulaması, ABD'ye sığınan ve ülkelerine dönüşleri güvenli bulunmayan bazı yabancı uyruklulara ABD'de geçici yasal göçmenlik statüsü sağlıyor.

Güney Sudan iç savaş nedeniyle 2011'de, Myanmar ise "olağanüstü ve geçici koşullar" gerekçesiyle 2021'de ABD'de TPS statüsüne alınmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Sudan, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de TPS Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 11:56:06. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de TPS Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.