ABD'de Tüketici Güveni Düşüşte - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Güveni Düşüşte

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Ağustos ayında tüketici güveni, enflasyon endişeleri nedeniyle %6 azaldı.

NEW YORK, 29 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir pazarda alışveriş yapan insanlar, 21 Ağustos 2026.

Cuma günü yayımlanan Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi'ne göre, enflasyon endişelerinin sürdüğü ABD'de tüketici güveni ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 6, geçen yıla göre ise yaklaşık yüzde 11 geriledi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Tüketici Güveni Düşüşte - Son Dakika

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