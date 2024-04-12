ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Beklentilerin Altında - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Beklentilerin Altında

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de nisan ayında tüketici güven endeksi beklentilerin altında kalarak 77,9'a düştü. Tüketicilerin finansal koşullar ve uzun vadeli beklentileri de azalış gösterdi. Enflasyon beklentilerinde ise hafif bir artış görüldü. Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, seçimlerin ekonomi üzerinde önemli etkisi olabileceğini belirtti.

12.04.2024 17:45  Güncelleme: 17:46
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NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 77,9 ile beklentilerin altına düştü.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni nisanda geçen aya kıyasla 1,5 puan azalışla 77,9'a indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 79 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, martta 79,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık bazda 3,2 azalışla 79,3 oldu.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,4 puan azalışla 77'ye düştü.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda aylık bazda 0,2 puan artışla yüzde 3,1'e yükseldi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin yeni yılın başlangıcından bu yana ekonominin durumunda çok az değişiklik algıladığını, kişisel finans, iş koşulları ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin tümünün son 4 ayda istikrarlı seyrettiğini kaydetti.

Ancak nisanda enflasyon beklentilerindeki hafif artışın, enflasyondaki yavaşlamanın durmuş olabileceğine dair bazı hayal kırıklıklarını yansıttığını aktaran Hsu, "Genel olarak tüketiciler, yaklaşan seçimler ışığında ekonomiye ilişkin yargılarını saklı tutuyor, pek çok tüketicinin görüşüne göre seçimler, ekonominin gidişatı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Michigan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Beklentilerin Altında - Son Dakika

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