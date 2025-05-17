ABD'de Türk bayrağı göndere çekildi - Son Dakika
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ABD'de Türk bayrağı göndere çekildi

- ABD'de Türk bayrağı göndere çekildi ABD'nin New York kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü çerçevesinde düzenlenen törende Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi.

17.05.2025 00:10
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- ABD'de Türk bayrağı göndere çekildi

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü çerçevesinde düzenlenen törende Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi.

ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü çerçevesinde tören düzenlendi. Wall Street'teki Bowling Green Parkı'ndaki törende, İstiklal Marşı ile ABD milli marşı okunurken, şehitler için dualar edildi. ABD'de yaşayan Türk toplumunun yoğun katılım gösterdiği törende, 25 yılı aşkın süredir geleneksel olarak düzenlenen bayrak çekme töreni bir kez daha tarihi Bowling Green Parkı'nda gerçekleştirildi. Türk ve Amerikan bayrakları eş zamanlı olarak göndere çekildi.

İki bayrak birlikte göndere çekildi

Törene Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal katıldı. Türkiye'den gelen Mehter Takımı'nın sergilediği gösteri izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

"25 yıldır birlikteyiz, bu büyük bir onur"

Törenin açılış konuşmasını yapan Bowling Green Derneği Eş Başkanı İbrahim Kurtuluş, "2000 yılından bu yana 56. kez bu tarihi parkta Türk bayrağını göndere çekiyoruz. 25 yıldır bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu yılki etkinliğe sponsor olan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'na ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Büyükelçimiz Sedat Önal ile Başkonsolosumuz Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Yazal'dan birlik ve destek çağrısı

New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada 25 yıllık bir geleneği sürdürüyoruz. Geçmişte yaptıklarımızı hatırlamak, geleceğe umutla bakmak önemli. Bizler, çok zor şartlardan modern bir cumhuriyet kurmuş bir milletiz. Bugün burada iki grubu özellikle anmak istiyorum. İlki, çocuklarımıza Türkçe ve kültürümüzü öğreten öğretmenlerimiz. Diğeri ise, askerlik görevini yerine getiren ve onları temsil eden gençlerimiz. Bu iki grubun desteğe ihtiyacı var. Lütfen onları unutmayın ve yarınki Türk Günü Yürüyüşü'nde bizimle olun" şeklinde konuştu.

Büyük ilgi gören etkinlik, Mehter Takımı'nın marşlarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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