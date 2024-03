ABD'deki camide Hacivat-Karagöz gölge oyunu etkinliği düzenlendi

Güncel

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hacivat-Karagöz gölge oyunu çocukları ve aileleri bir araya getirdi.

New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) bünyesinde yer alan "Karagöz Everywhere" (Her Yerde Karagöz) takımı, Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla seyircilerin karşısına çıktı.

Öncelikle "Karagöz Everywhere" atölye çalışmasıyla yeteneklerini sergileyen çocuklar, küçüklere özel hazırlanan iftardan sonra da sahne alan Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla eğlenceli vakit geçirdi.

TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle ABD'de bulunan dernek, ibadethane, okul ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak hem ramazanın manevi havasını ABD'de yaşatmak hem de burada büyüyen çocuklarımızı bu 700 yıllık sanatımızdan haberdar ederek, onların güzel zaman geçireceği kültürel bir etkileşim için buradayız." dedi.

Yazıcı, son 5 yıldır Hacivat-Karagöz gölge oyununu ABD'nin özellikle doğu yakasındaki bir çok eyaletinde gösterime sunduklarını belirterek, "Hem Türk kültürünü hem Türkiye'nin ve Türkçemizin güzelliğini çocuklarımızla paylaşabiliyoruz, bu alan çok önemli boş bırakılmamalı." şeklinde konuştu.

Ramazan ayında ayrı bir yoğunluk yaşadıklarını kaydeden Yazıcı, atölye ve sahne çalışmaları ile yaklaşık 2 binden fazla çocuğa ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Ramazan Bitirgen de çocukların ve ailelerin, Hacivat-Karagöz gölge oyununa gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Ramazan boyunca camimizde her akşam yaklaşık 400 kişiye iftar yemeği veriyoruz. Böyle kültürel bir etkinlik ile de çocuklarımıza ayrıca güzel bir akşam yaşatalım istedik, çok yoğun bir katılım oldu, onlar için renkli ve unutulmaz bir akşam oldu." ifadelerini kullandı.