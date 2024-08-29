ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı

Michigan Üniversitesi'nde düzenlenen sonbahar festivalinde Filistin'e destek gösterisi yapan 50 kişiye üniversite yetkilileri tarafından müdahale edildi. Gösteriyi sürdüren 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

29.08.2024 13:49
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ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek için gösteri düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Michigan Üniversitesi'nde yeni eğitim dönemini kutlamak amacıyla düzenlenen sonbahar festivali etkinliğinde yaklaşık 50 kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Üniversite yetkilileri, göstericilerden "yaya trafiğini engelledikleri ve üniversite politikasını ihlal ettikleri" gerekçesiyle gösteriye son vermelerini talep etti.

Gösterileri sürdüren 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken etkinliği düzenleyen grup, sosyal medyadan "Soykırıma fon sağlayan okulumuza dönüşü kutlamayacağız." açıklamasında bulundu.

ABD'de nisan ayında birçok üniversite kampüsünde başlayan Filistin'e destek gösterileri yaklaşık 6 hafta sürmüş, bu süre içinde ülkedeki büyük okulların neredeyse tamamında İsrail ve ABD yönetimleri aleyhinde protestolar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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