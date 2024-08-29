ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı

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ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek için gösteri düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Michigan Üniversitesi'nde yeni eğitim dönemini kutlamak amacıyla düzenlenen sonbahar festivali etkinliğinde yaklaşık 50 kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Üniversite yetkilileri, göstericilerden "yaya trafiğini engelledikleri ve üniversite politikasını ihlal ettikleri" gerekçesiyle gösteriye son vermelerini talep etti.

Gösterileri sürdüren 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken etkinliği düzenleyen grup, sosyal medyadan "Soykırıma fon sağlayan okulumuza dönüşü kutlamayacağız." açıklamasında bulundu.

ABD'de nisan ayında birçok üniversite kampüsünde başlayan Filistin'e destek gösterileri yaklaşık 6 hafta sürmüş, bu süre içinde ülkedeki büyük okulların neredeyse tamamında İsrail ve ABD yönetimleri aleyhinde protestolar düzenlenmişti.