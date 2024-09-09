Müslüman Seçmenlerden Harris'e Destek - Son Dakika
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Müslüman Seçmenlerden Harris'e Destek

ABD'de yapılan ankette, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde ülkedeki Müslüman seçmenlerin yüzde 29,4'ünün Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e oy vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. Ankette ayrıca diğer adayların destek oranları ve eyalet bazında tercihler de belirlendi.

09.09.2024 23:47
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ABD'de yapılan ankette, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde ülkedeki Müslüman seçmenlerin yüzde 29,4'ünün Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e oy vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından 25-27 Ağustos'ta 1115 Amerikalı kayıtlı Müslüman seçmenin katılımıyla anket yapıldı.

Ankette, Demokrat Parti adayı Harris yüzde 29,4 ile Müslüman seçmenler arasında en fazla oy alabilecek aday olarak öne çıktı. Harris'i yüzde 29,1 ile Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein izledi.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, ankette yüzde 11,2 ile üçüncü tercih oldu. Trump'ı yüzde 4,2 ile Halk Partisi'nden Dr. Cornel West takip etti.

Ankete katılan Müslüman seçmenlerin yüzde 16,5'i ise şu aşamada kararsız olduğunu belirtti.

Stein salıncak eyaletlerde Harris'in önünde çıktı

Ankette ABD'de seçimin sonucunu belirleyen ve "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerde Stein'in Müslümanlar arasında Harris'ten önde çıkması dikkati çekti. Yeşil Parti başkan adayı Stein, Arizona'da yüzde 35, Michigan'da yüzde 40 ve Wisconsin'de yüzde 44 ile Harris'in önünde yer aldı. Harris ise Georgia'da yüzde 43 ve Pennsylvania'da yüzde 37 ile Stein'i geride bıraktı.

Trump ise sadece Nevada'da yüzde 27 ile en yüksek desteği alarak yüzde 26 alan Harris'in hemen önünde yer aldı.

Cinsiyet bazında erkek Müslüman seçmenlerin yüzde 29'u Harris'i desteklerken Müslüman kadın seçmenlerin yüzde 34'ü ise Stein'e oy vereceğini belirtti.

Etnik temelde ise Harris, siyahi Müslüman seçmenler arasında yüzde 55,3 oranında destek gördü. Stein ise yüzde 32,7 ile beyaz, Arap ve Türk kökenli Müslüman seçmenler tarafından tercih edildi.

"Adaylar, Müslüman Amerikalılar için en önemli olan konuları göz ardı etmemeli"

Anket konusunda açıklama yapan CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, "Bu yeni anket bulguları, Amerikalı Müslüman seçmenlerin birkaç önemli çekişmeli eyaletteki sonuçları belirleme potansiyeline sahip olduğunu ve 2024 seçimlerinde hala kazanılmaya açık olduklarını net şekilde ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

McCaw, "Başkan adayları, Müslüman Amerikalılar için en önemli olan konuları göz ardı etmemeli. Müslüman seçmenlerin oylarını hafife almak, özellikle seçimlerin genellikle az farklarla kazanıldığı Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada ve Wisconsin gibi kararsız eyaletlerde büyük hata olabilir. Adayların Müslüman seçmenlerin endişelerini anlamak için daha fazla zaman ve kaynak ayırmasının zamanı geldi." dedi.

ABD genelinde 2,5 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müslüman Seçmenlerden Harris'e Destek - Son Dakika

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