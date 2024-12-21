ABD'den Almanya'ya Dayanışma Mesajı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Noel pazarına yönelik saldırının ardından, Alman halkıya dayanışma mesajı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olaya ilişkin üzüntü duyulduğu kaydedilerek, "Ölenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu korkunç olaydan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Alman halkıyla dayanışma mesajı verilen açıklamada, ABD'nin yardım sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Almanya en yakın partnerlerimizden ve en güçlü müttefiklerimizden biridir. Toplumlarımızda şiddete yer yoktur." değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.