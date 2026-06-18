ABD'den Avrupa için NATO 3.0 Değerlendirmesi - Son Dakika
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ABD'den Avrupa için NATO 3.0 Değerlendirmesi

18.06.2026 11:46
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ABD, Avrupa'daki kuvvet konuşlanmasını incelemek için 6 aylık bir değerlendirme başlattı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını ve üslenmesini inceleyecek 6 aylık bir "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını belirterek, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise başarıyla geçeceği bir değerlendirme olacaktır. Nihai amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." açıklamasını yaptı.

Hegseth, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO müttefiklerinin artık daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bugün Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını ve üslenmesini inceleyecek 6 aylık bir "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını duyuran Hegseth, "6 aya kadar sürebilir, daha kısa da olabilir. Buna 'NATO 3.0 Değerlendirmesi' diyelim." ifadelerini kullandı.

Hegseth, çalışmanın ABD ordusu, Kongre ve müttefiklerle istişarelere yer vereceğini kaydederek, "Ancak kimsenin şüphesi olmasın, bu gerçek bir inceleme olacaktır." diye konuştu.

Temel amacın, NATO'nun Avrupa'nın savunmasında liderliği üstlenmesi yönünde hızlı ve geri döndürülemez biçimde ilerlediğinden emin olmak olduğunu ifade eden Hegseth, Avrupa'nın kendi savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesi, ABD kuvvetlerinin küresel ihtiyaçlara uygun şekilde konuşlandırılması ve üs ile hava sahası erişimlerinin açık ve güvence altında olmasını sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

"Bizim harcamamız müttefiklerin katkılarına bağlı olacak"

Hegseth, aynı zamanda bundan sonra ABD'nin NATO'ya yaptığı yıllık mali katkıların diğer ülkelerin savunma harcaması hedeflerini karşılamasına bağlı olacağına değinerek, "Diğer müttefikler gerekli harcamaları yapmazsa bizim katkımız da azalacaktır." uyarısında bulundu.

ABD'nin Avrupa'nın savunmasına Avrupalı müttefiklerinden daha fazla önem veremeyeceğini ve onlar adına daha fazla ödeme yapamayacağını vurgulayan Hegseth, gerekeni yapmayan müttefikleri de yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Hegseth, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise başarıyla geçeceği bir değerlendirme olacaktır. Nihai amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." dedi.

Yaklaşımın yapıcı olmayı hedeflediğini belirten Hegseth, Avrupa'nın Lahey Zirvesi'nde verdiği söz doğrultusunda kendi konvansiyonel savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizin bunu başarabileceğini biliyoruz. Artık zamanı gelmiştir." mesajını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Avrupa için NATO 3.0 Değerlendirmesi - Son Dakika

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