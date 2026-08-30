ABD'den Banque Misr'a Yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Banque Misr'a Yaptırım

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, Banque Misr'ın BAE şubelerine yaptırım uyguladı, işbirliği mesajı verildi.

ABD Hazine Bakanlığının, Banque Misr'ın (Mısır Bankası) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubeleriyle ilgili yaptırım kararı almasının ardından BAE ve Mısır merkez bankalarından koordinasyon ve işbirliği açıklaması geldi.

ABD Hazine Bakanlığının, 28 Ağustos'ta, İran ile olan ilişkileri nedeniyle Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin dolar işlemlerini durdurma kararı almasına ilişkin BAE ve Mısır merkez bankalarından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin tüm işlemlerini normal şekilde yürütmeye devam etmesi konusunda işbirliği ve koordinasyon içinde olunacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığının aldığı yaptırım kararının, kamuoyu görüşü alma sürecinin ardından 30 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD'nin aldığı kararla Banque Misr'ın BAE'deki şubeleri dolar işlemi gerçekleştiremeyecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Banque Misr'ın BAE'deki şubeleriyle ilgili bu karar, ABD hükümeti tarafından "ekonomik dışlama" operasyonu kapsamında atılan ilk somut adım oldu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Banque Misr'a Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Fransa’yı fırtına vurdu, tenis toplu büyüklüğünde dolu yağdı Fransa'yı fırtına vurdu, tenis toplu büyüklüğünde dolu yağdı
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada 1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama 10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
Dev soruşturmada çarpıcı bilanço Dev soruşturmada çarpıcı bilanço
Bu neyin öfkesi Babası yaşında adamı defalarca kaputa vurdu Bu neyin öfkesi? Babası yaşında adamı defalarca kaputa vurdu

22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:52
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Canlı anlatım: İkinci yarı da golle başladı
Canlı anlatım: İkinci yarı da golle başladı
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 23:12:20. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Banque Misr'a Yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement