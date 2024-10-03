ABD'den Çin'e Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
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ABD'den Çin'e Yeni Yaptırımlar

ABD, Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası çerçevesinde iki Çin şirketine yaptırım uyguladı.

03.10.2024 21:49
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ABD, "Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası" kapsamında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden üretim yapan iki şirkete daha yaptırım uygulayacağını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli çelik şirketi Baowu Grup'a bağlı Sincan Bayi Demir ve Çelik Şirketi ile aspartik asitten yapay tatlandırıcı üreten Çangcou Guanghui Gıda Katkı Maddeleri Şirketi'nin yasa kapsamındaki "varlık listesine" alındığı bildirildi.

Üretimde zorla çalıştırma şüphesi nedeniyle ABD'li şirketlerin bu iki Çin şirketinden ithalat yapması yasaklandı.

Çinli iki şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki işletmelere ilk defa zorla çalıştırma nedeniyle yaptırım uygulanıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Robert Silvers, yaptırım kararının ABD'nin tedarik zincirlerini zorla çalıştırmadan temizlemeye yönelik kararlılığının göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir sektör muaf değil. Her iş kolunda sömürü ve istismardan kar sağlayan şirketleri tespit etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası

Türk ve Müslüman azınlıklara yönelik hak ihlalleriyle dünyanın gündemine gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde devlet eliyle zorla çalıştırma programlarının uygulandığı iddia edilmişti.

ABD Kongresi, 2021'de çıkardığı Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası ile "aksi ispat edilene dek hukuken geçerli öngörü" tanımı çerçevesinde tüm ürünlerin zorla çalıştırma yoluyla elde edildiği kabulüyle bölgeden ithalatı yasaklamıştı.

Bugüne dek 75 şirket Sincan'da zorla çalıştırılan işgücü kullandıkları veya tedarik zincirlerinde zorla çalıştırma sonucu elde edilen ürünlere yer verdikleri gerekçesiyle yasa kapsamındaki yaptırım listesinde alındı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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