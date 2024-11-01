ABD'den Ermenistan-Azerbaycan Sınır Yönetmeliği Onayına Destek

Güncel

ABD, Ermenistan ile Azerbaycan sınırının belirlenmesiyle ilgili iki ülkenin ortak yönetmeliği onaylanmasını memnuniyetle karşılayarak, bunun sürekli diyalog yoluyla kalıcı barış potansiyelini gösterdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X'ten yaptığı açıklamada, "ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'ı, sınırların belirlenmesine ilişkin prosedür kurallarını resmileştirdikleri ve sürekli diyalog yoluyla ilerlemenin mümkün olduğunu gösterdikleri için takdir etmektedir." ifadelerini kullandı.

Miller, "Her iki tarafın da bölgede güvenlik ve refah için kalıcı ve onurlu bir barışa yönelik çalışmalarını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Miller'in açıklaması, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 25 Ekim'de sınır belirleme komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik üzerinde ilk kez vardıkları ikili anlaşmayı onaylamalarının ardından geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, iki ülke sınırının belirlenmesiyle görevli komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği 25 Ekim'de onaylamıştı.

Söz konusu yönetmelik bu yıl 30 Ağustos'ta imzalanmıştı.