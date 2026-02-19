Trump'tan Türkiye'ye Barış Sürecinde Teşekkür - Son Dakika
Trump'tan Türkiye'ye Barış Sürecinde Teşekkür

19.02.2026 19:09
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleşen ilk toplantısında barış sürecindeki önemli katkıları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı.

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun asli arabulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine ayrı ayrı teşekkür edildi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, konuşmasında, "Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir işbirliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle." ifadelerini kullandı.

ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki işbirliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını anlatan Witkoff, bu ülkeler arasındaki işbirliği dolayısıyla her bir ülke liderine ayrı ayrı teşekkür etti.

Kaynak: AA

