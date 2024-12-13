ABD'den Gürcistan'a Vize Kısıtlaması

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ABD, Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararı alan hükümetten yetkililerin de yer aldığı 20 kişiye yaptırım kararı alarak bu kişilere vize kısıtlaması getireceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan'da AB katılım müzakerelerini askıya alan hükümet yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Bakanlık, aralarında Bakan, Milletvekili, kolluk kuvveti, güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşların da bulunduğu 20 kişiye vize kısıtlaması uygulanacağını kaydetti.

Açıklamada, "ABD, Gürcü Hayali Partisi'nin, göstericiler, medya mensupları, insan hakları aktivistleri ve muhalefet de dahil Gürcistan vatandaşlarına yönelik acımasız ve haksız şiddeti kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik geleceğinden uzaklaştığı kaydedilen açıklamada, "Demokrasinin baltalanmasından sorumlu olanların vize kısıtlamalarına tabi tutulacağını görmekte kararlıyız." denildi.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Hükümetin kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler ise devam ediyor.