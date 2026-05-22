ABD'den Hizbullah'a Yaptırım Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Hizbullah'a Yaptırım Kararı

22.05.2026 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah ve Emel Hareketi, ABD'nin Lübnanlı yetkililere yaptırım kararını kınadı.

Hizbullah ve Emel Hareketi, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle milletvekillerine ve ordu mensuplarına yaptırım uygulama kararı almasını kınadı.

Hizbullah'tan, Lübnanlı milletvekilleri, ordu mensupları ve Hizbullah ile Emel Hareketi yetkililerinin yaptırım listesine alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu kararın, ABD'nin, Lübnanlıları vatanlarını savunmaktan alıkoymada başarısız olan İsrail'e siyasi destek verme çabası olduğu vurgulandı.

ABD yönetiminin, Lübnanlı milletvekilleri ve yetkilileri, Hizbullah'ı silahsızlandırmayı reddetmekle suçladığı kaydedilen açıklamada, bu suçlamanın Hizbullah'a bağlı kalan ve teslim olmayı reddeden halkın çoğunluğuna yöneltilmiş olduğu savunuldu.

Açıklamada, ABD'deki toplantı öncesinde Lübnanlı subayları hedef alan bu kararın, resmi Lübnan emniyet kurumlarını korkutmaya ve devleti ABD'nin diktelerine tabi kılmaya yönelik açık bir girişim olduğu belirtildi.

Emel Hareketinden yapılan açıklamada ise ABD Hazine Bakanlığının Ahmed Esad Baalbeki ve Ali Ahmed Safavi'ye uyguladığı yaptırımların kabul edilemez ve haksız olduğu dile getirildi.

ABD'den Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı isimlere yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım listesine alınan kişilerle ilgili bilgi paylaşılmıştı.

Buna göre, Lübnan Meclisi üyesi ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyine başkanlık eden Muhammed Feniş, 2005'ten bu yana Hizbullah adına Lübnan Meclisinde milletvekilliği yapan Hasan Fadlallah, Hizbullah'ın Medya Komitesi Başkanı ve halihazırda milletvekili olan İbrahim Musevi ile 1982'den beri Hizbullah üyesi ve 1996'dan bu yana milletvekili olan Hüseyin el-Hac Hasan yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca İran'ın Lübnan'daki Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani, Emel Hareketinin güvenlik sorumlusu Ahmed Esad Baalbeki, Lübnan'ın güneyindeki Emel Hareketi milislerinin komutanı Ali Ahmed Safavi, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hattar Nasreddin ve Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğünün Dahiye Şubesi Başkanı Albay Samer Hamade de aynı şekilde Hizbullah'la bağlantıları dolayısıyla yaptırım listesine alındı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Hizbullah'a Yaptırım Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

23:49
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 00:15:00. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den Hizbullah'a Yaptırım Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.