ABD'den Hizbullah'a Yaptırım Kararı

Hizbullah ve Emel Hareketi, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle milletvekillerine ve ordu mensuplarına yaptırım uygulama kararı almasını kınadı.

Hizbullah'tan, Lübnanlı milletvekilleri, ordu mensupları ve Hizbullah ile Emel Hareketi yetkililerinin yaptırım listesine alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu kararın, ABD'nin, Lübnanlıları vatanlarını savunmaktan alıkoymada başarısız olan İsrail'e siyasi destek verme çabası olduğu vurgulandı.

ABD yönetiminin, Lübnanlı milletvekilleri ve yetkilileri, Hizbullah'ı silahsızlandırmayı reddetmekle suçladığı kaydedilen açıklamada, bu suçlamanın Hizbullah'a bağlı kalan ve teslim olmayı reddeden halkın çoğunluğuna yöneltilmiş olduğu savunuldu.

Açıklamada, ABD'deki toplantı öncesinde Lübnanlı subayları hedef alan bu kararın, resmi Lübnan emniyet kurumlarını korkutmaya ve devleti ABD'nin diktelerine tabi kılmaya yönelik açık bir girişim olduğu belirtildi.

Emel Hareketinden yapılan açıklamada ise ABD Hazine Bakanlığının Ahmed Esad Baalbeki ve Ali Ahmed Safavi'ye uyguladığı yaptırımların kabul edilemez ve haksız olduğu dile getirildi.

ABD'den Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı isimlere yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım listesine alınan kişilerle ilgili bilgi paylaşılmıştı.

Buna göre, Lübnan Meclisi üyesi ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyine başkanlık eden Muhammed Feniş, 2005'ten bu yana Hizbullah adına Lübnan Meclisinde milletvekilliği yapan Hasan Fadlallah, Hizbullah'ın Medya Komitesi Başkanı ve halihazırda milletvekili olan İbrahim Musevi ile 1982'den beri Hizbullah üyesi ve 1996'dan bu yana milletvekili olan Hüseyin el-Hac Hasan yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca İran'ın Lübnan'daki Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani, Emel Hareketinin güvenlik sorumlusu Ahmed Esad Baalbeki, Lübnan'ın güneyindeki Emel Hareketi milislerinin komutanı Ali Ahmed Safavi, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hattar Nasreddin ve Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğünün Dahiye Şubesi Başkanı Albay Samer Hamade de aynı şekilde Hizbullah'la bağlantıları dolayısıyla yaptırım listesine alındı.