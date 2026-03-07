ABD'den Irak için güvenlik uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Irak için güvenlik uyarısı

07.03.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Irak'taki güvenlik risklerini artırarak vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini istedi.

(ANKARA) - ABD yönetimi, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) güvenlik risklerinin arttığı uyarısında bulunarak, İran'la bağlantılı milis grupların yabancıların sıklıkla konakladığı otelleri hedef alabileceğini bildirdi. ABD vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları çağrısı yapıldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, İran yanlısı milis grupların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yabancıların sık kullandığı otelleri hedef almayı planlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Irak'taki ABD vatandaşlarının güvenli şekilde mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri tavsiye edilirken, ayrılmamayı tercih edenlerin konaklama seçeneklerini yeniden değerlendirmeleri istendi. ABD yönetimi ayrıca Irak'tan ticari uçuşların şu anda çalışmadığını, ancak Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye kara yoluyla çıkışın mümkün olduğunu belirtti.

Uyarıda Irak hava sahasında füze, insansız hava aracı ve roket tehdidinin devam ettiği, İran ve İran'a bağlı milis grupların ABD vatandaşları ve ABD çıkarları için ciddi güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi. ABD Büyükelçiliği ayrıca Bağdat ve Erbil'deki diplomatik misyonların rutin konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Irak için güvenlik uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:38:54. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'den Irak için güvenlik uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.