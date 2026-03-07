ABD'den Irak için güvenlik uyarısı

(ANKARA) - ABD yönetimi, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) güvenlik risklerinin arttığı uyarısında bulunarak, İran'la bağlantılı milis grupların yabancıların sıklıkla konakladığı otelleri hedef alabileceğini bildirdi. ABD vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları çağrısı yapıldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, İran yanlısı milis grupların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yabancıların sık kullandığı otelleri hedef almayı planlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Irak'taki ABD vatandaşlarının güvenli şekilde mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri tavsiye edilirken, ayrılmamayı tercih edenlerin konaklama seçeneklerini yeniden değerlendirmeleri istendi. ABD yönetimi ayrıca Irak'tan ticari uçuşların şu anda çalışmadığını, ancak Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye kara yoluyla çıkışın mümkün olduğunu belirtti.

Uyarıda Irak hava sahasında füze, insansız hava aracı ve roket tehdidinin devam ettiği, İran ve İran'a bağlı milis grupların ABD vatandaşları ve ABD çıkarları için ciddi güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi. ABD Büyükelçiliği ayrıca Bağdat ve Erbil'deki diplomatik misyonların rutin konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.