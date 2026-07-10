ABD'den İran'a Diplomasi Uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Diplomasi Uyarısı

10.07.2026 19:22
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Tammy Bruce, İran'ın sivil hedeflere ateş etmesi durumunda karşılık vereceklerini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, İran ile diplomasi kapısının açık olduğunu ancak İran'ın sivil hedeflere veya gemilere ateş etmesi halinde karşılık vereceklerini söyledi.

Bruce, "Nükleer Silahsızlanma" başlığı altında İran'ın nükleer programını tartışmak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 17 Haziran'da imzalanmasıyla İran ile görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini belirten Bruce, "Diplomasi kapısı açık kalmaya devam ediyor ve İran'ın nükleer programıyla ilgili endişeleri çözmek için tercih ettiğimiz yol budur." dedi.

Bruce, İran'ın yükümlülüklerine uymayı ve nihai bir anlaşmaya varmak için ciddi görüşmelere katılmayı seçmesini umduklarını dile getirerek, "Ancak diyalog mümkün olsa da İran, örneğin sivil hedeflere ateş etmemek gibi basit yükümlülüklerden geri adım attığı sürece müzakere edemeyiz." diye konuştu.

ABD'nin, uluslararası barış ve güvenliği hiçe sayan eylemlerinden dolayı İran'ı sorumlu tutmaya hazır olduğunu öne süren Bruce, "Sivil hedeflere veya gemilere ateş ederseniz, karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bruce, "Başkan (Donald) Trump barışı tercih ediyor ve diğer Güvenlik Konseyi üyelerini bu organın araçlarını destekleme konusunda bize katılmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konseyde konuşan Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise İran ve ABD'yi, geçen ay imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'na bağlı kalmaya çağırarak, "Bu diplomatik süreçteki herhangi bir aksama, sorunları daha da karmaşık hale getirecektir." dedi.

Ahmed, "Pakistan, bölgedeki gerilimlerin tırmanmasından duyduğu derin endişeyi dile getiriyor, bu durum kimsenin çıkarına değil. Bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve refah için şiddet ve istikrarsızlık döngüsü sona ermelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın kendilerinden görüşmeleri devam ettirmelerini istediğini belirterek, "Kabul ettik ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Diplomasi Uyarısı - Son Dakika

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