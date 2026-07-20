ABD\'den İran\'a Dokuzuncu Gece Saldırısı

WASHINGTON, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a art arda dokuzuncu gece de yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Komutanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son saldırıların pazar günü saat 19.00'da başladığı belirtilerek, "Saldırılar, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırı düzenlemekte kullandığı askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam edecektir" denildi.

ABD ordusunun, boğazdan geçen gemilerin İran'a uygulanan deniz ablukasına uymasını sağlamak üzere pazar günü itibarıyla altı ticari gemiyi yeniden yönlendirdiği ve bir gemiyi de hareketsiz hale getirdiği de ifade edildi.