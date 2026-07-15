NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 22.00'de (ABD doğu saatiyle 15.00) İran'a yönelik ikinci saldırı dalgası başlatıldığını bildirdi.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "ABD kuvvetleri, Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 15.00'te (TSİ 22.00) İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarına başladı." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların, küresel ticaret için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri yeteneklerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, "ABD ordusu, Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatıyla İran'ı sorumlu tutuyor." ifadesine yer verildi.
CENTCOM, bugün TSİ 13.00'te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) ABD güçlerinin, İran'a yönelik ilk saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › ABD'den İran'a İkinci Saldırı Dalgası - Son Dakika
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