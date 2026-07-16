(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik gün içindeki ikinci saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin bugün ABD Doğu Saati ile 15.00'te İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarına başladığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan gemileri tehdit etmek için kullanılan İran askeri kapasitesini hedef aldığı ifade edildi.
Hürmüz Boğazı'nın küresel ticaret açısından hayati öneme sahip uluslararası bir su yolu olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ordusunun Başkan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tuttuğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › ABD'den İran'a İkinci Saldırı Dalgası - Son Dakika
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