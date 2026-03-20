ABD'den İran'a Kara Kuvveti Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran'a Kara Kuvveti Hazırlığı

20.03.2026 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon'un İran'a yönelik kara harekatı planları üzerinde çalıştığı iddia edildi.

ABD'nin İran'a karşı kara kuvvetlerini bölgeye konuşlandırmak için ayrıntılı hazırlık yaptığı iddia edildi.

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.

Trump'ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump'ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.

Trump, bu hafta Beyaz Saray'da gazetecilere, İran'a karşı kara birlikleri hakkındaki sorulan bir soruya "Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim." şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Kara Kuvveti Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 00:21:44. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a Kara Kuvveti Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.