ABD'den İran'a Saldırılar Başladı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Saldırılar Başladı

22.07.2026 03:32
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CENTCOM, İran'daki askeri hedeflere saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını duyurdu.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.

Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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