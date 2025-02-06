ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

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NEW ABD yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası şebekeye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından İran ile ilişkili yeni yaptırıma yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), yüz milyonlarca dolar değerinde İran ham petrolünün Çin'e sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası şebekeye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Petrolün İran Silahlı Kuvvetleri ve yaptırım uygulanan paravan şirketi Sepehr Energy adına sevk edildiği öne sürülen açıklamada, yaptırımın Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil birçok bölgedeki kuruluş ve kişinin yanı sıra birkaç gemiyi kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın her yıl petrol satışından milyarlarca dolar gelir sağladığına işaret edilerek, silahlı kuvvetlerinin bu petrol satışları ve sevkiyatları için yabancı merkezli paravan şirketler ve komisyonculardan oluşan ağları kullandığı ileri sürüldü.

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın nükleer programını geliştirmek, balistik füzelerini ve insansız hava araçlarını üretmek ve bölgesel terör gruplarını desteklemek için petrol gelirlerinden yararlandığını belirterek, "ABD, İran'ın bu kötü niyetli faaliyetler için finansman sağlamaya yönelik her türlü girişimini agresif bir şekilde hedef almaya kararlı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamıştı.