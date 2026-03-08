ABD'den İran'daki Sivillere Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
ABD'den İran'daki Sivillere Güvenlik Uyarısı

08.03.2026 18:09
ABD ordusu, İran'daki sivillerin güvenliğini garanti edemediğini açıkladı ve evde kalmalarını istedi.

ABD ordusu, İran'daki siviller için yaptığı güvenlik uyarısında, İran'ın askeri amaçlarla kullandığı tesislerin yakınındaki sivillerin güvenliklerini garanti edemediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), İran'daki siviller için güvenlik uyarısı yayınladı.

İran'ın sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddia edilen açıklamada, İran'ın füze ve dron saldırıları için "yoğun nüfuslu sivil alanları seçtiği" öne sürüldü.

Füze ve dron saldırısının yapıldığı alanların askeri amaçlarla kullanılan yerler olduğu ve "uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline gelebildiği" savunuldu.

Açıklamada, İran kuvvetlerinin Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde sivillerin kalabalık olduğu alanlardan "balistik füze ve dron" saldırıları düzenlediği iddia edildi.

İran yönetiminin sivillerin hayatını tehlikeye atmakla itham edildiği açıklamada, "ABD güçleri, İran'daki sivilleri evlerinde kalmaya şiddetle çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

İran güçlerinin Orta Doğu'da "rastgele" saldırılar düzenleyip sivil noktaları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "ABD ve ortak güçlerin İran'ın askeri kapasitesini yok etmesiyle füze ve saldırı dronu fırlatma oranının azaldığı" savunuldu.

ABD ordusunun sivillere verilecek zararı en aza indirmek için tüm önlemleri aldığı iddia edilen açıklamada, "ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerde veya yakınlarında sivillerin güvenliğini garanti edemiyor." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ABD ordusunun sivillerin güvenliğini kasıtlı bir şekilde riske atmadığı iddia edildi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda en az 165 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

