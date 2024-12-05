ABD'den İran Uyarısı: Suriye'de İstikrar Anahtar BMGK 2254

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de istikrarın anahtarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı olduğunu vurgulayarak, " İran'ın Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini durdurmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Patel, Suriye'deki son duruma ve İran'ın Beşşar Esed rejimine destek yollamaya hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin, "İran rejiminin 1979'dan bu yana en büyük terör ve istikrarsızlık kaynaklarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bunun için İran'ın Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini durdurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde BMGK'nin 2254 sayılı kararına atıf yapan ABD'li sözcü, ülkedeki siyasi çözüm ve İran'ın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin son bulması için söz konusu kararın "anahtar" rol oynadığını vurguladı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.