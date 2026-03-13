ABD'den İsrail'e İran'a Bir Haftalık Süre

13.03.2026 18:12
İsrail basını, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara bir hafta son verme süresi tanıdığını iddia etti.

TEL İsrail basını, "İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik saldırıları sona erdirmek için bir hafta süre tanıdığını" ileri sürdü.

Israel Hayom gazetesinin bölgesel siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceğine işaret edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen siyasi kaynak, İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin İsrail'e saldırıları sonuçlandırması için sadece bir hafta süre tanıdığını iddia etti.

Rejim değişikliği için kara saldırıları ya da İran'da protestoların tekrar başlamasının gerekli olduğunu ifade eden kaynak, bunların yakın vadede gerçekleşmesini beklemediklerini belirtti.

Üst düzey kaynak, savaşın ABD'de nasıl algılandığı ile İsrail'de nasıl algılandığı arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu kaynak, Washington'da yetkililerin savaşın petrol fiyatlarına etkisinden endişe duyduğunu, buna karşılık İsrail'in ise savaşı bir başarı olarak gördüğünü ve bunu kutladığını belirtti.

Kaynak ayrıca Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinerek, İsrail'in Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine rağmen, örgütün Hamas gibi hala ayakta olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

