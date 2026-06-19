ABD'den İsrail-Hizbullah Ateşkesi İddiası

NEW Üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin TSİ 16.00'da yürürlüğe girdiğini iddia etti.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında anlaşmaya varıldığı yönünde basında çıkan haberleri "teyit ettiklerini" belirtti.

Yetkiliye göre, taraflar, TSİ 16.00'dan itibaren başlayacak bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmada, İran'ın da yardımıyla ABD ve Katarlı müzakerecilerin etkili olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ateşkes iddialarına rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye bölgesine topçu atışlarına devam etti.

İsrail ve Hizbullah'tan ateşkesle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakatta Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı hükme bağlanmış ve bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD yönetimi, Binyamin Netanyahu hükümetine Lübnan'a saldırıları durdurması konusunda üst üste uyarılarda bulunmuştu.