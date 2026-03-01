ABD'den Katar'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı

Katar'daki ABD Büyükelçiliği, İran'ın saldırılarına misilleme ihtimaline karşı ülkedeki tüm personeline, "bulunduğu yerde kalma" talimatının sürdüğünü ve ülkedeki Amerikan vatandaşlarına da aynı yönde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Büyükelçilikten yapılan duyuruda, İran hükümeti ve bağlantılı unsurların ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Amerikalıları hedef alabileceği uyarısında bulunularak, vatandaşlarından "ikinci bir duyuruya kadar güvenli bir yerde kalmaları" istendi.

Açıklamada, Katar hava sahasının kapatıldığı belirtilirken, zorunlu olmayan personelin tüm askeri tesislerden uzak durması gerektiği kaydedildi.

Büyükelçiliğin konsolosluk biriminin bu hafta tüm rutin randevuları iptal ettiği, konsolosluk hizmetlerinin normale dönüşüne ilişkin bilgilendirmenin ayrıca yapılacağı bildirildi.

ABD Büyükelçiliği, Katar'daki vatandaşlarına güvenli bir konut ya da sağlam bir binada barınmaları, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca gösterilerden uzak durulması, düşük profil sergilenmesi ve çevredeki gelişmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Vatandaşlardan Katar makamları ve ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmeleri, yerel otoritelerin talimatlarına uymaları ve yerel medyayı izlemeleri talep edildi. Seyahat planları etkilenen kişilerin hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçmeleri önerildi.

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını, Katar'daki güvenlik durumuna ilişkin güncel bilgilere ulaşmak için Akıllı Seyahat Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmaya davet etti.