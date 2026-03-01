ABD'den Katar'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Katar'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı

01.03.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçiliği, İran saldırılarına karşı vatandaşlarını güvenli bir yerde kalmaya yönlendirdi.

Katar'daki ABD Büyükelçiliği, İran'ın saldırılarına misilleme ihtimaline karşı ülkedeki tüm personeline, "bulunduğu yerde kalma" talimatının sürdüğünü ve ülkedeki Amerikan vatandaşlarına da aynı yönde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Büyükelçilikten yapılan duyuruda, İran hükümeti ve bağlantılı unsurların ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Amerikalıları hedef alabileceği uyarısında bulunularak, vatandaşlarından "ikinci bir duyuruya kadar güvenli bir yerde kalmaları" istendi.

Açıklamada, Katar hava sahasının kapatıldığı belirtilirken, zorunlu olmayan personelin tüm askeri tesislerden uzak durması gerektiği kaydedildi.

Büyükelçiliğin konsolosluk biriminin bu hafta tüm rutin randevuları iptal ettiği, konsolosluk hizmetlerinin normale dönüşüne ilişkin bilgilendirmenin ayrıca yapılacağı bildirildi.

ABD Büyükelçiliği, Katar'daki vatandaşlarına güvenli bir konut ya da sağlam bir binada barınmaları, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca gösterilerden uzak durulması, düşük profil sergilenmesi ve çevredeki gelişmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Vatandaşlardan Katar makamları ve ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmeleri, yerel otoritelerin talimatlarına uymaları ve yerel medyayı izlemeleri talep edildi. Seyahat planları etkilenen kişilerin hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçmeleri önerildi.

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını, Katar'daki güvenlik durumuna ilişkin güncel bilgilere ulaşmak için Akıllı Seyahat Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmaya davet etti.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Katar'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:49:48. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den Katar'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.