ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolar İnsani yardım - Son Dakika
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ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolar İnsani yardım

ABD, Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle insani ihtiyaçları karşılamak için 157 milyon dolar yardım sağlayacak.

05.10.2024 13:48
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ABD, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenler için yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenlere yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Blinken, yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardımın, Lübnan içinde yerinden edilen kişilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Bu yardımın Suriye'ye kaçanlara da destek olacağını ifade eden Blinken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) bu yardımın 11,5 milyon dolarlık kısmını halihazırda yaptığını belirtti.

Bakan Blinken, bu yardımın USAID ve Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

Blinken, ABD'nin, Lübnan'da ve bölge genelinde savunmasız durumda olanlara yardım etmeye kararlı olduğunu belirterek, diğer bağışçıları da insani ihtiyaçlara katkıda bulunmaları için kendilerine katılmaya çağırdı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Antony Blinken, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolar İnsani yardım - Son Dakika

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