ABD'den Nijerya'ya 346 Milyon Dolarlık Silah Satışı Onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'ya 346 milyon dolar değerinde mühimmat, bomba ve roketlerin satışını onayladı.

ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Nijerya'ya silah satışı için gerekli bildirimin Kongreye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Nijerya'ya 346 milyon dolar değerinde mühimmat, bomba ve roket satışını onayladığı bildirildi.

Nijerya'ya silah satışının bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda Sahra Altı Afrika'daki stratejik bir ortağın güvenliğini güçlendireceği kaydedildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Abubakar, yaptığı açıklamada, ABD'den satın alınacak silahların ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadelenin parçası olduğunu belirtti.

Abubakar, Nijerya Hava Kuvvetlerinin 2026 yılı sonuna kadar son teknoloji ürünü 49 uçak satın alacağını bildirdi.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya, daha önce terör gruplarıyla mücadele için Türkiye ve ABD'den savaş helikopterleri satın almıştı.