ABD'den Suriye açıklamaları - Son Dakika
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ABD'den Suriye açıklamaları

BM Temsilcisi Greenfield, Suriye'de Esed rejiminin müzakereleri reddettiğini vurguladı.

03.12.2024 00:17
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NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Suriye'de BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan (Beşşar) Esed rejimidir." ifadesini kullandı.

Greenfield, ABD'nin BMGK dönem başkanlığını İngiltere'den devralması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

Dönem başkanlığında iki önemli odak noktasının gıda güvencesizliği ve cinsiyet eşitsizliği konusunun olacağını kaydeden Greenfield, aynı zamanda dijital tehditler ve bölgesel ihtilafların da önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını belirtti.

Bu tür sınamaların "inatçı" olduğunu söyleyen Greenfield, "Çok sayıda insan bize güveniyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp oturamayız, aksine kolları sıvayıp çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK dönem başkanlığı, ABD'den sonra Cezayir'e geçecek.

Suriye

Greenfield, Suriye'deki mevcut gelişmelerin endişe verici olduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bölgedeki ortaklarıyla irtibatlarının sürdüğünü aktaran Greenfield, Suriye halkı için barış ve güvenliği sağlamak için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi.

Greenfield, "Biz Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri destekledik. Suriye'de BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esed rejimidir." diye konuştu.

Gazze

Gazze'ye ilişkin ise Greenfield, ABD'nin diplomatik çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Greenfield, durumun çok ciddi olduğunun altını çizerek, ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve insani yardım sevkiyatının sağlanması için çabaların devam ettiğini belirtti.

Lübnan

Lübnan'a ilişkin çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Greenfield, "Bir anlaşma sağlandı, bazı sıkıntılar oldu ama anlaşma hala geçerli." dedi.

Greenfield, ateşkese hala saygı duyulduğunu belirterek durumu takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Esed Rejimi, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Lübnan, Suriye, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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