ABD'den Suriye'ye Çatışmaları Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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ABD'den Suriye'ye Çatışmaları Durdurma Çağrısı

ABD, Suriye hükümetine, Dürzi gruplar arasındaki çatışmaları sonlandırması için çağrıda bulundu.

02.05.2025 04:23
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ABD, Suriye hükümetine, güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Şam'da hükümet güçleriyle bazı silahlı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Suriye hükümetini, çatışmaları sonlandırmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağıran Bruce, Suriye'de "tüm topluluklarının güvenliğini temin etmek için adımlar atılması gerektiğini" aktardı.

Bruce, müzakere yoluyla çözüm bulunabileceğini ifade etti.

Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise Mayıs'ta akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Suriye'ye Çatışmaları Durdurma Çağrısı - Son Dakika

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