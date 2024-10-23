ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.
McCaul, Komitenin X hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin kınama açıklaması yaptı.
Açıklamada, "Bugün Ankara'ya yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Dualarım, saldırının kurbanları ve aileleriyle beraber." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › ABD'den TUSAŞ'a Kınama - Son Dakika
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