ABD'den TUSAŞ'a Kınama

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

McCaul, Komitenin X hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin kınama açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Bugün Ankara'ya yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Dualarım, saldırının kurbanları ve aileleriyle beraber." ifadesi kullanıldı.