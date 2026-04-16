ABD'den Yurt Dışı Misyonlarına Ticaret Talimatı - Son Dakika
ABD'den Yurt Dışı Misyonlarına Ticaret Talimatı

16.04.2026 11:11
ABD, yurt dışındaki büyükelçiliklerden yardımı ticarete öncelik vermelerini istedi.

ABD'nin, yurt dışındaki büyükelçilikleri ve konsolosluklarından faaliyet gösterdikleri ülkelerde "yardım yerine ticarete öncelik veren" tutum almalarını istediği iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkenin yurt dışı misyonlarına yazı gönderdi.

Yazıda büyükelçilik ile konsolosluklardan bulundukları ülkelerde "yardım yerine ticarete öncelik vermeleri" istenerek, bunun Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin "önce Amerika değerlerini teşvik etmek ve ABD şirketleri için iş fırsatları yaratmak" amacıyla kullanılması adına fırsat sunduğu belirtildi.

Mevcut küresel yardım sisteminin, "sıklıkla bağımlılık, verimsizlik ve yolsuzluk yarattığı" savunulan yazıda, "Dünyanın tüm başarılı ekonomilerini geliştiren özel işletmelerdir, devlet yardımı değil." görüşüne yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Bu, yardımı tamamen kesme ve şirketlerin yeni pazarlarda kendilerini zenginleştirmelerine izin verme konusundaki duruşumuzu pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin dış yardımları durdurması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak 2025'te, Bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Küresel Kalkınma Merkezinin analizine göre, yalnızca USAID kesintileri nedeniyle 2025 yılında 500 bin ila 1 milyon ek ölümün kaydedilmiş olabileceği, bunun gelecekte her yıl 670 bin ila 1,6 milyon ilave ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor.

Mülteciler Uluslararası Başkanı Jeremy Konyndyk, "Bu kesintiler, şimdiden insanları öldürüyor, sağlık sistemleri çöküyor ve birçok yerde veri dahi toplanamıyor." uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Yurt Dışı Misyonlarına Ticaret Talimatı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'den Yurt Dışı Misyonlarına Ticaret Talimatı - Son Dakika
