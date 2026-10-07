ABD Denetim Komitesi Demokratları, Kushner'ın Orta Doğu yatırımlarını inceliyor - Son Dakika
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ABD Denetim Komitesi Demokratları, Kushner'ın Orta Doğu yatırımlarını inceliyor

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ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyeleri, Kushner'ın Orta Doğu yatırımları için inceleme başlattı. Garcia, Affinity Partners'a mektup göndererek bilgi istedi; Kushner'ın avukatı iddiaları reddedip Kushner'ın yatırım kararlarında rolü olmadığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyeleri, Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in şirketinin, askeri tedarikçilere yatırım yapan İsrailli grubun "en büyük hissedarı" olduğu iddiasının ardından Kushner'ın Orta Doğu'daki yatırımlarına ilişkin inceleme başlattı.

CNN'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, Kushner'ın yatırım şirketi Affinity Partners'a mektup göndererek şirketin Orta Doğu'daki ticari faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi talep etti.

Mektupta, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyelerinin, Kushner'ın şirketinin yatırımlarına yönelik inceleme başlattığını aktaran Garcia, Trump ve ailesinin iktidara erişimlerinden mali kazanç sağlayıp sağlamadıklarının da araştırıldığını belirtti.

Öte yandan, Kushner'in avukatı ise iddiaları reddederek Kushner'ın yatırım kararlarında herhangi bir rolü olmadığını kaydetti.

CNN'in haberinde Kushner'e ait Affinity Partners şirketinin en büyük paya sahip olduğu Phoenix Financial'ın, İsrail ordusuna tedarik sağlayan 9 şirkete en az 456 milyon dolarlık yatırım yaptığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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