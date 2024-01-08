 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına olan bağlılıklarını vurguladı. Görüşmede, bölgedeki çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların karşılanması ele alındı. Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar ve BAE'yi ziyaret eden bölge turuna devam etmektedir.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını belirtti
08.01.2024 - 16:29,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını belirtti.

Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Abu Dabi'de bugün Al Nahyan ile bir araya geldiklerini aktaran Blinken, görüşmede, bölgedeki çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların karşılanması yönündeki çabaları ele aldıklarını kaydetti.

Blinken, "(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım." ifadesini kullandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Blinken, Gazze Şeridi'ndeki krizin "bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki tehlikeli yansımalarını" görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını belirtti - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement