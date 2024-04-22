ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e ziyarette bulunacak

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin'e ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir vatandaş, akşam saatlerinde karayoluna inen bir kirpiyi fark ederek motosikletinden inip karşı tarafa geçirmeyi başardı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Apple, FineWoven (Mikro Dokuma) aksesuarlarını iPhone için üretmeyi durdurdu. MagSafe desteğine rağmen, bu ürünlerin maliyetli ve dayanıksız olduğu belirtiliyor. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin yerine farklı seçenekler sunacak. Ülkemizde iPhone için FineWoven aksesuarları 2 bin TL civarında satılıyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte Mikro Dokuma aksesuarlar satışa sunulmayacak.
ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.
Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan bir motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletin sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Adana Demirspor, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray maç biletleri satışta' denildi. Bilet fiyatları ise çeşitli tribünler için farklılık göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyarette bulunmak üzere geldi. Erdoğan, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda karşılanarak, çeşitli görüşmeler ve anlaşmalar için Iraklı yetkililerle bir araya gelecek.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi çerçevesinde Adana'da öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi. Proje, çocukların bitkisel ve hayvansal üretimi öğrenmelerini ve tarımla buluşmalarını amaçlamaktadır. Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinliğine katıldılar.
Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocular kuşak sınavına katıldı. Başarılı olan sporcular, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından kutlandı.
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