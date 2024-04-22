ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e ziyarette bulunacak

Apple, Mikro Dokuma aksesuar üretimlerini durdurdu mu?

Apple, FineWoven (Mikro Dokuma) aksesuarlarını iPhone için üretmeyi durdurdu. MagSafe desteğine rağmen, bu ürünlerin maliyetli ve dayanıksız olduğu belirtiliyor. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin yerine farklı seçenekler sunacak. Ülkemizde iPhone için FineWoven aksesuarları 2 bin TL civarında satılıyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte Mikro Dokuma aksesuarlar satışa sunulmayacak.