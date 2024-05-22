ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongrede bakanlığının bütçesi hakkında ifade verirken Filistin destekçisi gruplarca protesto edildi. Protestocular, Blinken'ı özgürlük sloganlarıyla keserken, Kongre polisi müdahale etti. Blinken'ın daha önceki konuşmaları da Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti.

22.05.2024 20:25
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlığın bütçesi hakkında Kongrede ifade verdiği sırada, bugün de Filistin destekçisi gruplarca protesto edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi konusunda ifade veren Blinken'in konuşması, yine "Filistin'e özgürlük" sloganları ile kesildi.

Protestoculardan biri "Hepimizi özgürleştirmek için Filistin'i özgürleştirin. Bütün özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır." diye bağırdı.

Kongre polisinin müdahalesiyle dışarı çıkarılan protestoculardan biri, "Bizi değil, Blinken'ı tutuklamalısınız." dedi.

Blinken'ın dünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesindeki konuşmaları da Filistin destekçisi katılımcılar tarafından protesto edilerek sık sık bölünmüştü.

Blinken'ı salona girerken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçisi kişiler, "40 bin Filistinlinin kanı ellerinde", "Soykırım Dışişleri Bakanı", "Uluslararası hukuk için utanç" şeklinde pankart ve sözlerle karşılamıştı.

Bakan konuşmasına başladığı sırada bir katılımcı, elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, " Gazze'de 35 binden fazla Filistinli, Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır." diye bağırmıştı.

Kaynak: AA

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